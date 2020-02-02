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Зеркальная дата 02.02.2020: почему она судьбоносная и как привлечь удачу

воскресенье, 02 февраля 2020, 15:07
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2 февраля является особенным днем с точки зрения астрологии. По мнению специалистов, он отличается от любых других дней, так как является зеркальной датой (02.02.2020).

Зеркальные даты встречаются крайне редко: одна из них будет в следующем году (12.02.2021), а еще одна - в следующем веке (12.12.2121).

По восточным поверьям, симметрия числа года с днем и месяцем может нести в себе так называемый День силы. В этот день могут происходить очень важные и неожиданные события, которые влияют на судьбу человека. В такие дни принято загадывать желания, посещать энергетически активные места, гадать и читать заговоры.

По мнению астрологов, все знакомства в этот день будут роковыми, так как хорошие люди перевернут вашу жизнь к лучшему, а нечистые душой станут болезненной занозой, от которой вы будете долго избавляться.

Кроме того, в такие дни есть риск лишиться больших денег или даже работы. Астрологи рекомендуют: меньше эмоций, больше трезвого расчета.

В такие дни принято заниматься полезным творческим делом, можно строить планы на будущее. Желательно планы переносить на бумагу. А вот лениться в День силы вообще не стоит.

Брак, заключенный в такой день, будет самым крепким и никогда не разрушится, считают специалисты. Дело в том, что цифры даты 02.02.2020 в сумме дают восьмерку - символ бесконечности.

Напомним, что cтало известно, какими именами чаще всего украинцы называли своих детей в 2019 году.

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