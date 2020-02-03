Композиция "радует глаз": в Крыму пожаловались на состояние дорог

В оккупированном Россией Крыму состояние дорог оставляет желать лучшего.

Об этом сообщает на своей Twitter-странице блогер RoksolanaToday&Крым25%.

В городе Симферополь показали, как выглядит улица. Там посреди перекрестка видна яма, а асфальта давно уже нет. Аварийный участок оккупанты не ремонтируют, но он огражден досками.

"Перекресток улиц Амурская и Иртышская. Больше месяца композиция радует глаз жителей", - написала блогер и опубликовала фото дороги.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму вследствие оползня был разрушен участок автомобильной дороги "Бахчисарай-Ялта".

Напомним, ранее в городе Ялта оккупированного Крыма ураганный ветер повалил десятки деревьев и сломал часть инфраструктуры. В частности, из-за непогоды разрушилась праздничная иллюминация на набережной в городе.