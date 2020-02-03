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Полиция "закрывает" глаза: всплыли скандальные данные по делу о покушении на активиста под Киевом

понедельник, 03 февраля 2020, 15:05
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В сети опубликовали скандальное видео по покушению на общественного активиста Сергея Мазура - обвиняемые нарушают меру пресечения.

Об этом сообщают в сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

Оказалось, что обвиняемые нарушают меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

Появилось видео на котором Олег Акимов, который бросил гранату в квартиру Сергея Мазура, заходит в магазин.

Акимов и его сообщники были задержаны. Уже год они находятся под круглосуточным домашним арестом, однако, судя по видео, они его не соблюдают.

Также известно, что и другие обвиняемые - Андрей Вирченко и Андрей Павленко - активно общаются между собой, ездят в одном авто, ходят друг к другу в гости.

4 февраля в 14:00 будет заседание в Переяславе по делу Мазура, там будут представлены все видеодоказательства, ходатайства, заявления по всем трем обвиняемым, пишут активисты.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве на месте незаконного строительства произошло нападение на депутата Киевского городского совета Владимира Назаренко.

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