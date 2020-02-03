Раньше было лучше: жалобы украинцев на плохую жизнь показали смешными фотожабами

переміщення квантової частинки з теперішнього часу в минулеПривычка украинцев жаловаться на свою жизнь, с ностальгией вспоминая при этом "золотые времена" в прошлом, стала поводом для шуток в сети.

Забавные фотожабы были опубликованы на Facebook-странице сообщества "Баба і кіт”.

Для иллюстрации была использована средневековая картинка, изображающая шествие граждан со скелетами. Надпись на изображении гласит: "Раньше не было прививок этих, WI-FI и телефонов с излучением, еда была натуральной, без химии этой… Люди себе спокойно жили по 35 лет, горя не знали".

Еще одна картинка изображает мысли людей о лучших временах в разные исторические эпохи, пока не доходит черед человекообразных обезьян, утверждающих: "Во, теперь ништяк".

Как сообщал "Апостроф", ранее группа физиков из США, Швейцарии и России впервые смогли зафиксировать перемещение квантовой частицы из настоящего времени в прошлое.