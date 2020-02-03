RU  UA  EN

понедельник, 3 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

3 февраля

17:44
В Киеве авто с маленьким ребенком в салоне влетело в столб: фото с места ДТП
17:35
СБУ поймала опасного боевика ДНР, сбежавшего на заработки в Россию: фото
17:30
Приказано проиграть: Кабмин планирует, что играющие украинцы будут "спускать" по несколько тысяч грн в год
17:29
Россию на Евровидении-2020 может представить певец из Украины - о ком снова говорят в СМИ
16:59
"Укрзализныця" запустила новую услугу для пассажиров с большим багажом: как это работает и цена
16:57
В Киеве произошел серьезный пожар в электричке, фото
16:47
11-летняя дочь Дженнифер Лопес спела с мамой на главном спортивном событии года
16:27
Настоящая сказка! Опубликовано невероятное фото заснеженных Карпат
16:25
Пропагандисты ДНР взорвали сеть безумным заявлением про вирусы и "агентов" США: видео
16:15
В России авто на скорости снесло толпу людей на тротуаре: жуткие фото и видео
16:11
Раньше было лучше: жалобы украинцев на плохую жизнь показали смешными фотожабами
15:29
Под Днепром водитель умер за рулем маршрутки с детьми, которая неслась по дороге: жуткое видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Раньше было лучше: жалобы украинцев на плохую жизнь показали смешными фотожабами

понедельник, 03 февраля 2020, 16:11
переглянути новину українською

переміщення квантової частинки з теперішнього часу в минулеПривычка украинцев жаловаться на свою жизнь, с ностальгией вспоминая при этом "золотые времена" в прошлом, стала поводом для шуток в сети.

Забавные фотожабы были опубликованы на Facebook-странице сообщества "Баба і кіт”.

Для иллюстрации была использована средневековая картинка, изображающая шествие граждан со скелетами. Надпись на изображении гласит: "Раньше не было прививок этих, WI-FI и телефонов с излучением, еда была натуральной, без химии этой… Люди себе спокойно жили по 35 лет, горя не знали".

Еще одна картинка изображает мысли людей о лучших временах в разные исторические эпохи, пока не доходит черед человекообразных обезьян, утверждающих: "Во, теперь ништяк".

Как сообщал "Апостроф", ранее группа физиков из США, Швейцарии и России впервые смогли зафиксировать перемещение квантовой частицы из настоящего времени в прошлое.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Зеленскому нужно заняться имиджем ради существования Украины - Саймон Анхольт

Не трогай животных: как "слуга народа" сплотил всю Украину

Пылевые бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину

+14 и дождь со снегом: последний месяц зимы начинается аномальной погодой

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: