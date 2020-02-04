Стоп "кладбищу" недостроев: под стенами Рады собираются протестующие, фото

Во вторник, 4 февраля, под стенами Верховной Рады Украины начали собираться протестующие - они требуют решить проблему незавершенных долгостроев.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, публикуя фото акции.

Люди несут с собой плакаты с надписями "Стоп кладбищу недостроев в Украине", "Хватит нас обманывать".

Стоит отметить, что подобные акции проводят не впервые. Люди требуют урегулирования ситуации с новостройками, ведь они вложили деньги, а обещанного жилья так и не получили.

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Как сообщал "Апостроф", на вторичном рынке недвижимости в Киеве во втором полугодии 2019 года произошло подорожание квартир на 11%. В среднем жилье в столице стало стоить на 7 тысяч долларов больше.

Самые дорогие трехкомнатные квартиры в Голосеевском (113 тысяч долларов) и Печерском (230 тысяч долларов) районах Киева.