Угрожал расправой: в Харькове разгорелся скандал из-за выгула собаки на территории школы, фото

В Харькове в полицию пожаловались на владельца собаки, который выгуливал домашнее животное на территории общеобразовательной школы и угрожал физической расправой в ответ на замечания.

Об этом инциденте сообщили в Telegram-канале "ХС.Харьков", опубликовав фото нарушителя правил выгула собак.

По словам автора сообщения, молодой человек вывел на выгул собаку на территории школы №158 по адресу Леся Сердюка 46. "На замечания и просьбу прекратить административное правонарушение КУпАП по статье 154 и 152, стал угрожать физической расправой", - утверждает он.

Словесная перепалка с владельцем собаки закончилась тем, что он отвел животное домой и вернулся на "разборки" в боксерский перчатках и капой во рту.

Как сказано в сообщении, по этому поводу пришлось вызвать патруль полиции и написать заявление с жалобой на действия владельца собаки.

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