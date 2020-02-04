RU  UA  EN

вторник, 4 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

3 февраля

22:01
"Доступный" кредит от государства: кто первым его получил
16:33
В Украине сделали важное заявление по перерасчету субсидий: что нужно знать
13:15
Остановить давление на отрасль: производители "зеленой" энергии обратились к Зеленскому
07:57
Гривна продолжает падение: курс валют от НБУ на 3 февраля
05:05
Пенсии в Украине: по какой формуле рассчитывают и кто может получить больше

2 февраля

14:02
Что будет с пенсиями в Украине к 2050 году: эксперты говорят о катастрофе

1 февраля

22:01
В бюджете дыра: Минфин раскрыл неутешительные данные за первый месяц года
13:28
Украинцам трижды в 2020 году повысят максимальную пенсию: названы даты и суммы

31 января

17:04
Дело VAB банка: ФГВФЛ и Бахматюк возобновили переговоры о реструктуризации
13:43
Противоречит законодательству ЕС: в Энергосообществе дали НКРЭКУ рекомендацию по оплате за передачу электроэнергии при экспорте
09:59
НБУ обновил курс гривны: что будет с валютой в феврале
09:06
Появились детали контракта с Россией на транзит газа через Украину
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Чехии нашли самую давнюю в истории деревянную постройку, фото

вторник, 04 февраля 2020, 04:05
переглянути новину українською

В Чехии найдена самая давняя в истории человечества деревянная постройка.

Об этом сообщает издание Science Alert.

Специалисты изучили скважину, обнаруженную в 2018 году возле чешского города Остров. Ее нашли во время строительства автомагистрали.

Постройка представляет собой нечто вроде наземной части колодца. Она сделана из дубовых стволов, вертикально поставленных в углах. Между ними установлены плоские доски.

Постройка достигает 140 сантиметров в высоту и уходит на уровень грунтовых вод. Она имеет практически идеальную квадратную форму.

Исследование показало, что стволы деревьев для ее строительства были срублены между 5255 и 5256 годами до нашей эры. Керамические фрагменты, обнаруженные внутри колодца, датированы ранним неолитом - более 8200 лет назад.

На поверхности древесины обнаружены следы каменных инструментов, применявшихся в бронзовый и железный века. Ранее ученые считали, что древние люди не умели обрабатывать дерево с такой точностью.

Напомним, что на северо-востоке Индии в городе Гувахати во время подготовки к строительству нового здания Университета хлопка была обнаружена древняя скульптура, которую археологи идентифицировали как бога Солнца.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

В Украину идет зима: будут снегопады и сильный мороз

Зеленскому нужно заняться имиджем ради существования Украины - Саймон Анхольт

Не трогай животных: как "слуга народа" сплотил всю Украину

Пылевые бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: