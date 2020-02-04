В оккупированном Крыму внезапно арестовали известного сторонника Путина

Бизнесмена Олега Зубкова, который весной 2014 года поддержал аннексию Крыма, арестовали на два месяца

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Крым Реалии".

3 февраля подконтрольный России Белогорский суд постановил арестовать Зубкова на два месяца, в связи с тем, что 20 января на судебное заседание он не явился. Представители суда объяснили корреспондентам, что боятся, что бизнесмен уедет за границу.

В зале суда на Олега Зубкова надели наручники и повели к полицейской машине. Сын мужчины уже отправил ему в СИЗО вещи первой необходимости.

Напомним, что Олега Зубкова арестовали по делу туристки Ольги Соломиной. В июле 2018 года в сафари-парке "Тайган", директором которого является Зубков, женщину укусил лев. Пострадавшая говорит, что бизнесмен все видел собственными глазами, но не сделал ничего, чтобы успокоить животных.

Олег Зубков весной 2014 года поддержал аннексию Крыма и восхищался Владимиром Путиным. Впоследствии у бизнесмена начались проблемы с оккупационными властями: Зубков посетил 500 судебных заседаний, пытаясь оформить документы на земельные участки.

Как информировал "Апостроф" ранее, российские оккупанты аннексированного Крыма оштрафовали известного сторонника "русской весны" Олега Зубкова на 200 тысяч рублей (около 83 тысяч гривен) за тень от дома, который принадлежит бизнесмену.