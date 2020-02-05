Нахал с прицепом: в Днепре сняли на фото необычного "героя парковки"

В Днепре заметили водителя-хама, который припарковал свой автомобиль с прицепом, заградив выезд другим машинам.

Об этом сообщает пользователь сети Екатерина Иванова на Facebook-странице.

"Героя парковки" увидели в жилом массиве города Парус около дома. Владелец авто оставил его так, что заблокировал проезд прицепом. Потому для жителей многоэтажки это составило некоторые трудности.

В сети поделились фотографиями очень неудобно припаркованной машины.

Как ранее сообщал "Апостроф", под Львовом мужчина за рулем авто возмутил горожан наглой выходкой.

Напомним, что в Киеве очередного "героя парковки" жестоко наказали за то, что его транспортное средство мешало проезду мусоровоза, из-за чего мусорные баки во дворе жилых домов были переполнены.