RU  UA  EN

четверг, 6 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

6 февраля

00:10
В Киеве пьяный мужчина устроил эпическое "ограбление" кондитерской, фото

5 февраля

23:56
Катастрофа коснется всех: жителям Крыма готовят "сюрприз" из серьезных проблем с водой
23:46
В серце украинских Карпат обнаружили "мусорную Говерлу": шокирующие фото и видео
23:27
Нахал с прицепом: в Днепре сняли на фото необычного "героя парковки"
22:55
Смертельное крушение самолета в Турции: видео момента ЧП и данные по украинцам
22:55
Глава СБУ сделал заявление по обыскам на канале 1+1
22:27
Вспышка коронавируса на лайнере Diamond Princess: появилось видео и новые данные про украинцев
21:57
В Станице Луганской засветились немецкие лоббисты Путина: фото и реакция Украины
21:31
В Северодонецке поймали вандала, осквернившего флаг и герб Украины: фото
21:09
Ученые нашли скелет загадочной рептилии, жившей сотни миллионов лет назад: фото
21:00
Операция "Бумеранг": появились забавные фотожабы на обыски на телеканале 1+1
20:33
Машины вспыхнули после удара: новые фото и детали гибели 5 человек в аварии под Харьковом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Нахал с прицепом: в Днепре сняли на фото необычного "героя парковки"

среда, 05 февраля 2020, 23:27
переглянути новину українською

В Днепре заметили водителя-хама, который припарковал свой автомобиль с прицепом, заградив выезд другим машинам.

Об этом сообщает пользователь сети Екатерина Иванова на Facebook-странице.

"Героя парковки" увидели в жилом массиве города Парус около дома. Владелец авто оставил его так, что заблокировал проезд прицепом. Потому для жителей многоэтажки это составило некоторые трудности.

В сети поделились фотографиями очень неудобно припаркованной машины.

Как ранее сообщал "Апостроф", под Львовом мужчина за рулем авто возмутил горожан наглой выходкой.

Напомним, что в Киеве очередного "героя парковки" жестоко наказали за то, что его транспортное средство мешало проезду мусоровоза, из-за чего мусорные баки во дворе жилых домов были переполнены.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Окей, гугл: что будет, если Украина введет налог на Facebook

В Украину идет лютая зима: будут снегопады и сильный мороз

Ставка на черное, или снова о рисках неправильной игорной легализации

Зеленскому нужно заняться имиджем ради существования Украины - Саймон Анхольт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: