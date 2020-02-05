Скандал с "копом", ограбившим одноклассников в Николаеве, получил продолжение

Сотрудника полиции, который во время встречи одноклассников в Николаеве совершил несколько краж из оставленных без присмотра сумок, уволили со службы.

Об этом сообщили на Facebook-странице полиции Николаевской области.

В николаевской полиции немедленно отреагировали на информацию о позорном поведении инспектора полиции на встрече выпускников, которая появилась в СМИ. Как сообщили в Главном управление Национальной полиции в Николаевской области, в среду, 5 февраля, упомянутый сотрудник полиции был уволен.

"Для всех действующих сотрудников этот досадный случай стал даже большим ударом, чем для граждан. Ведь задета наша честь и достоинство. Поэтому по данному факту проводится служебное расследование, материалы которого будут переданы в ГБР для предоставления правовой оценки", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", полицейский, который пытался живьем сжечь собаку в костре, может сесть в тюрьму на 8 лет.