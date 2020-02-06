День Ксении: лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе

6 февраля отмечают день ангела Оксаны, когда поздравляют представительниц прекрасного пола с этим именем.

Считается, что те, кого нарекли этим именем, разговорчивы, легки на подъем. Они прекрасно находят общий язык со всеми, имеют веселый характер.

Имя Оксана имеет греческие корни - "странница", "чужестранка", также имя трактуют и как "гостеприимная". Церковная форма имени Оксана - Ксения.

Поздравьте своих знакомых Оксан с этим праздником.

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Поздравляю с днем рождения, прекрасную Оксану! Хочется пожелать яркого света в жизни и радостных праздников души, успеха во всех делах и замыслах, волшебной красоты и невероятной доброты сердца, больших успехов и достижений, крепкого здоровья и отличного настроения.

Поздравляю с именинами! Желаю красоты во всем: в одежде, в поступках, в людях, в мыслях, в пейзажах, интерьерах. Пусть работа будет любимой, радость - бесконечной, настроение - прекрасным. Вознаграждений, побед, путешествий, красок, чудес, крепких отношений, стабильных условий, жизненного баланса и творческих подходов.

Моя прекрасная Оксанка, в твои именины, хочу искренне пожелать настоящего женского счастья, понимания и теплоты сердец от близких людей, уважения и поддержки от коллег, удачи и везения от судьбы, большого счастья и веселых дней от жизни.

С именинами, Оксана!

Очень страстного романа

Хочу тебе я пожелать.

Счастливей всех желаю стать!

Судьбу бери в свои ты руки,

С любимым не хандри в разлуке,

Ему ты лучик света шли,

Пусть помнит о тебе вдали.

Ксюша, Ксюнечка, Оксанка...

Светлая улыбка, гордая осанка!

Нежно поздравляем,

Всей толпой желаем

Искреннего смеха

И во всем успехов.

Счастья и признаний,

Мудрости и знаний.

Долгого терпения,

Жизни, как варение -

Сладкой и воздушной.

Словом, самой лучшей!