Начала громко кашлять: в Китае коронавирус спас девушку от опасного насильника, фото

В Китайском городе Цзиншань девушка отпугнула насильника коронавирусом - заявила, что только вернулась из города Ухань и начала кашлять.

Об этом сообщает Daily Mail.

Как рассказали в полиции, в спальню к девушке ворвался 25-летний мужчина по имени Чжао. Он набросился на нее и начал пытаться заткнуть ей рот.

"Я только вернулась из Ухань и сижу одна дома, потому что заразилась там и теперь нахожусь на карантине", - начала кричать девушка.

При этом она пыталась оттолкнуть мужчину и начала кашлять, он испугался. И сразу после этого Чжао отпустил ее и убежал, прихватив с собой около 3000 юаней (около 11 тыс. гривен).

Через несколько дней Чжао в полицейский участок доставил собственный отец, где он признался в содеянном.

Как сообщал "Апостроф", эпидемия коронавируса в Китае может обернуться для мировой экономики ударом большим, чем кризис 12-летней давности.