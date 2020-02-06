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Роковые дни - пятница и суббота: обнародована жуткая статистика ДТП в Украине

четверг, 06 февраля 2020, 14:30
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Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщил, что в 2019 году в Украине в результате ДТП погибли 3 454 человека.

Соответствующую статистку он опубликовал в Facebook.

По его словам, это на 104 человека больше, чем в 2018 году (тогда число погибших достигло 3 350 человек). При этом еще 32 736 человек получили травмы в результате аварий.

"Количество ДТП на дорогах Украины за 2019 достигла 160 675 случаев. 26 052 из этих ДТП - с пострадавшими, в которых погибли 3 454 человека и 32 736 – травмированы", - написал Билошицкий.

По его словам, самым аварийным оказался декабрь 2019 года, в этот месяц произошло 10% аварий от всех за год. А больше всего смертельных ДТП произошло в сентябре.

Пик аварийности на украинских дорогах случается около 17:00. Чаще всего люди страдают в ДТП по пятницам и субботам.

Уточняется, что во время более 5,1 тысяч аварий в прошлом году за рулем авто находились нетрезвые водители. В 106 таких ДТП люди погибли, 1616 человек были травмированы.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 5 февраля, в Украине из-за ухудшения погодных условий увеличилось количество аварий.

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