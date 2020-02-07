Терпи, мой белый дружок: сети шокировала странная "детская" песенка из России, видео

В сети активно обсуждают детский мультфильм российского производства, в котором детям рассказывается в игровой форме о том, для чего нужны тампоны.

Несмотря на то, что ролик был опубликован девять месяцев назад, широкую огласку он получил совсем недавно.

В мультике дети в костюмах вымышленных персонажей танцуют рядом с нарисованным тампоном.

В сети такой мультфильм восприняли с ярой критикой. Люди считают, что в столь юном возрасте детям не обязательно знать о том, для чего созданы такие средства личной гигиены.

Напомним, что в интернете разгорелся скандал из-за мультика "Король осел", который сняли с проката в украинских кинотеатрах.

Также "Апостроф" сообщал, что в сети высмеяли квартиры с минимальной площадью в Москве (Россия), которые придумали для малообеспеченных граждан.