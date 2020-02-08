На передовой войны с "русским миром": волонтеры поделились историей про бойцов-близнецов

В сети опубликовали интересную историю братьев близнецов Романа и Дмитрия Коваленко, которые в составе 72-й ОМБр воюют против боевиков на Донбассе.

О защитниках Украины говорится на странице фонда "Вернись живым" в Facebook,

Оба брата до поездки на Донбасс работали в налоговой, а в апреле 2014 года им пришла повестка и их мобилизовали в ряды Национальной гвардии. Год они служили на блокпостах вблизи Мариуполя, после чего вернулись домой. В 2016 году они снова вернулись на войну, когда подписали контракт с 72-й бригадой.

Братья участвовали в обороне Авдеевки и боях под Горловкой, в данный момент оба находятся на передовой в Луганской области.

"Больше всего запомнился один из обстрелов противника с 152 мм САУ. Нам тогда перебило свет, рядом была кухня, и там все посуда была в пыли, вещи в блиндажах поперекидывали. К нам как раз приехала журналистка Женя Подобная, она очень испугалась. И нам было не по себе", - говорит Роман.

При это военный вспомнил и о том, кого потерял на войне.

"Война отобрала ребят, которые служили вместе со мной. И в Авдеевке, и в Майском мы потеряли много собратьев. Самое трудное - это ехать потом к их родителям ... Но мы помним всех своих, после выхода из зоны боевых действий я стараюсь ездить к своим ребятам", - добавил он.

Напомним, что 4 февраля народные депутаты, собравшиеся на третью сессию девятого созыва, почтили память Небесной Сотни - украинцев, погибших во время Революции Достоинства зимой 2014 года.