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Только небо и горы: в сети показали фото заснеженных украинских Карпат

суббота, 08 февраля 2020, 09:35
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В сети появилось зимнее фото Украинских Карпат, на горе Поп Иван Черногорский выпало много снега.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 7:45 08.02.2020 на г. Поп Иван Черногорский ясно. Ветер северо-западный 8-9 м / с. Температура воздуха -17 ° С", - говорится в сообщении.

На фото видно морозную погоду, и очень много снега. В Карпатах настоящая зима. На фотографии изображены все краски зимних Карпат - только небо и горы.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики отметили, что весна в Украину придет без опоздания, но при этом в середине апреля украинцев ожидают заморозки. В марте в стране прогнозируется почти летнее тепло.

Напомним, что в субботу, 8 февраля, на территории Украины продержится небольшой мороз, но осадков уже не будет.

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