Умер известный скандальный писатель

В Париже (Франция) в возрасте 80 лет умер французский писатель-романист Пьер Гийота.

Об этом сообщает бывший министр культуры и образования Франции Жак Ланг на своей Facebook-странице.

"Это литературный ювелир, настоящий виртуоз. Одержимый словом поэт был уникальным, решительным и требовательным мастером, решительным и требовательным", - оценил Ланг творчество Гийоты.

Гийота известен своими романами "Могила для 500 000 солдат" и "Проституция" и "Эдем. Эдем. Эдем". Его творчество часто критиковалось как чересчур натуралистическое, граничащее с порнографией. "Эдем. Эдем. Эдем" был запрещен во Франции с 1970 по 1981 годы.

Он был награжден французским Орденом Искусств и литературы первой степени.

Как сообщал "Апостроф", 13 июля прошлого года в больнице Санкт-Петербурга (Россия) скончался известный поэт Виктор Соснора.