RU  UA  EN

суббота, 8 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

8 февраля

08:05
Коронавирус убивает и разрастается: новые данные о жертвах и онлайн-карта
07:48
Готовим дома аппетитные бризоли с мясным фаршем: пошаговый рецепт и советы
03:22
В Греции обнаружили интересные находки в затонувшем древнем городе: фото
00:10
В Польше задержали украинцев: в чем их обвиняют

7 февраля

22:35
Трамп готовит "подножку" офицеру, отказавшемуся от важной должности в Украине
22:14
Эвакуироваться хотят не все: названо точное количество украинцев в зараженном коронавирусом Китае
19:54
Всех уничтожим: одиозный российский политик устроил "фейерверк" из-за "Наших котиков" в прямом эфире, видео
19:08
9 аксессуаров, которые сделают твой весенний гардероб еще более стильным
18:52
Тело зажало вертолетом: жуткие подробности и новые фото с места гибели депутата-мультимиллионера в России
18:31
В России в авиакатастрофе разбился депутат-мультимиллионер: подробности ЧП и фото
17:50
Последняя незамужняя внучка Елизаветы II выходит замуж - в Букингемском дворце назвали дату
16:55
Солистка "НеАнгелов" неожиданно сменила имидж: как сейчас выглядит певица
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Умер известный скандальный писатель

суббота, 08 февраля 2020, 08:32
переглянути новину українською

В Париже (Франция) в возрасте 80 лет умер французский писатель-романист Пьер Гийота.

Об этом сообщает бывший министр культуры и образования Франции Жак Ланг на своей Facebook-странице.

"Это литературный ювелир, настоящий виртуоз. Одержимый словом поэт был уникальным, решительным и требовательным мастером, решительным и требовательным", - оценил Ланг творчество Гийоты.

Гийота известен своими романами "Могила для 500 000 солдат" и "Проституция" и "Эдем. Эдем. Эдем". Его творчество часто критиковалось как чересчур натуралистическое, граничащее с порнографией. "Эдем. Эдем. Эдем" был запрещен во Франции с 1970 по 1981 годы.

Он был награжден французским Орденом Искусств и литературы первой степени.

Как сообщал "Апостроф", 13 июля прошлого года в больнице Санкт-Петербурга (Россия) скончался известный поэт Виктор Соснора.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

На выходных в Украине будет контрастная погода: восток заморозит больше всех

Плацдарм или "котел": пять лет назад началась битва под Дебальцево

Пик эпидемии впереди: как коронавирус помогает в борьбе с гриппом

Эпоха диджи­­тализации: как в Украине запустили "государство в смартфоне"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: