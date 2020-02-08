В сети показали забавное фото "скидки" в украинском супермаркете

В сети активно обсуждают "маркетинговый ход" от одного из крупнейших супермаркетов Харькова.

Как сообщает паблик "Х*евый Харьков" в социальных сетях, на полках крупного магазина продавали алкогольный напиток якобы по скидке, но самом деле скидки не было.

По опубликованной фотографии видно, что работники супермаркета удосужились повесить акционный ценник на алкогольный напиток, однако не проверили, отличается ли цена от той, по которой реализовывали товар.

Напомним, что в китайском городе Ухань, откуда началась эпидемия атипичной пневмонии, в общественных местах людям замеряют температуру, а сама жизнь замерла.

Также "Апостроф" сообщал, что в российском городе Стерлитамак толпы пенсионеров заполонили один из супермаркетов, в котором решили по акции продать стиральный порошок.