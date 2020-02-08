В Украине подняли тарифы: названы топ-5 городов с самой дорогой и дешевой водой

В Украине подорожали цены на коммунальные услуги, речь идет о холодной воде, тарифы на которую увеличились на 6-20%, в зависимости от региона

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Сегодня".

Стоимость воды в разных городах отличается в разы. Главная причина, по словам экспертов рынка коммунальных услуг, – это разные условия подготовки воды и доставки ее до потребителя, "в кран".

Наибольшой рост в деньгах – на 6,92 грн/куб. м – оказался в Кропивницком, куда, по разъяснению руководства местного водоканала, воду доставляют с расстояния 120 км. Самый незначительный рост тарифов в Киеве, стоящем на Днепре, – всего 2,17 грн/куб. м.

Рост цены зависит также и от числа потребителей: чем их больше, тем в деньгах меньше повышение тарифа. Для справки: население Киева – 3 млн человек, Кропивницкого – 235 тыс. чел., или почти в 13 раз меньше.

Тарифы на холодную воду утверждает Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Но утверждает не всем водоканалам, а только крупным, остальным расценки устанавливают местные органы власти.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Украине тарифы на центральное водоснабжение и водоотведение вырастут в среднем на 15-20%, а зависеть это будет от региона.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поручил разобраться с платежами за отопление, которые получили украинцы.