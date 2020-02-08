ВСУ сделали важный шаг в переходе на стандарты НАТО

В Украине завершился первый этап реформирования ВС по стандартам НАТО.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Были созданы новые командования и назначено их командующих:

Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины возглавил временно исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев.

Командование медицинских сил Вооруженных Сил Украины - генерал-майор Игорь Хоменко.

Командование сил поддержки Вооруженных Сил Украины - полковник Николай Жирнов.

Командование войск связи и кибернетической безопасности Вооруженных Сил Украины - генерал-майор Евгений Степаненко.

Перестройка структуры войска направлена на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам НАТО.

Переход на стандарты и структуры НАТО - это необратимый процесс, который отвечает четким требованиям развития современного украинского войска.

Ранее "Апостроф" сообщал, что заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь считает, что Украина имеет одну из самых мощных армий в Европе и фактически готова вступать в НАТО.