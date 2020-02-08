RU  UA  EN

суббота, 8 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

8 февраля

12:47
Маленький Горбунов: Катя Осадчая показала милое фото подросшего сына
11:36
Невеста Никиты Добрынина показала, как выбирает свадебное платье: фото
10:39
В массовых беспорядках в Казахстане погибло много людей: фото и видео
10:32
В Украине начинается отбор на Евровидение - вот как готовились к большому шоу за день до старта
10:24
Мэттью Перри последним из "Друзей" завел аккаунт в Instagram: первая публикация актера
08:05
Коронавирус убивает и разрастается: новые данные о жертвах и онлайн-карта
07:48
Готовим дома аппетитные бризоли с мясным фаршем: пошаговый рецепт и советы
03:22
В Греции обнаружили интересные находки в затонувшем древнем городе: фото
00:10
В Польше задержали украинцев: в чем их обвиняют

7 февраля

22:35
Трамп готовит "подножку" офицеру, отказавшемуся от важной должности в Украине
22:14
Эвакуироваться хотят не все: названо точное количество украинцев в зараженном коронавирусом Китае
19:54
Всех уничтожим: одиозный российский политик устроил "фейерверк" из-за "Наших котиков" в прямом эфире, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

ВСУ сделали важный шаг в переходе на стандарты НАТО

суббота, 08 февраля 2020, 12:37
переглянути новину українською

В Украине завершился первый этап реформирования ВС по стандартам НАТО.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Были созданы новые командования и назначено их командующих:

  • Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины возглавил временно исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев.
  • Командование медицинских сил Вооруженных Сил Украины - генерал-майор Игорь Хоменко.
  • Командование сил поддержки Вооруженных Сил Украины - полковник Николай Жирнов.
  • Командование войск связи и кибернетической безопасности Вооруженных Сил Украины - генерал-майор Евгений Степаненко.

Перестройка структуры войска направлена на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам НАТО.

Переход на стандарты и структуры НАТО - это необратимый процесс, который отвечает четким требованиям развития современного украинского войска.

Ранее "Апостроф" сообщал, что заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь считает, что Украина имеет одну из самых мощных армий в Европе и фактически готова вступать в НАТО.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

На выходных в Украине будет контрастная погода: восток заморозит больше всех

Плацдарм или "котел": пять лет назад началась битва под Дебальцево

Пик эпидемии впереди: как коронавирус помогает в борьбе с гриппом

Эпоха диджи­­тализации: как в Украине запустили "государство в смартфоне"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: