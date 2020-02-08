Языковой скандал с каналом "1+1": сети удивило новое заявление продюсера

Продюсер телеканала "1+1" Елена Еремеева заявила, что ее слова про языковой скандал "были вырваны из контекста".

Об этом сообщает "Телекритика".

По словам Еремеевой, речь не шла о каком-либо предубеждении со стороны канала относительно украинского языка, а только о производственных нюансах.

"Наоборот, хорошо известно, что телеканал "1+1" всегда поддерживал развитие украиноязычного контента, первым запустил в прайме украиноязычные продукты и формировал тренд на рынке еще до принятия языковых квот. Еще несколько лет назад было прецедентом среди каналов, когда мы снимали украиноязычный художественный телевизионный продукт одними из первых - "Век Якова", "Катерина", "Школа", "Две матери", а сейчас это уже становится привычным. В этом году мы планируем увеличить количество украиноязычных продуктов вдвое", - сказала продюсер.

Она подчеркнула, что в разных жанрах есть своя специфика, в частности, производство драм и мелодрам действительно отличается от комедий и требует иного подхода.

"И говоря о том, что иногда встречаются актеры, которые в силу специфики производства сериалов не всегда успешно играют в кадре, опиралась на комментарии режиссеров, сценаристов, литредакторов и звукооператоров, которые получаем в процессе проведения кастинга, съемочного или монтажно-тонировочного периодов. Именно поэтому, когда выходит качественный игровой фильм или новый сериал на украинском, и зрители, и критики особо отмечают качество речевого звучания", - сказала Елена.

Этим она пояснила медленный переход на украиноязычный продукт. В то же время слова Еремеевой обсудили в сети.

Как сообщал "Апостроф", в сети высмеяли фотожабами обыски СБУ телеканала "1+1", который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.