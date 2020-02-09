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Изменились правила въезда в оккупированный Крым: что нужно знать

воскресенье, 09 февраля 2020, 10:40
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С 9 февраля вступили в силу новые правила пересечения административной границы с аннексированным Крымом. Так, изменения затронут детей в возрасте до 16 лет.

Данное постановление Кабмина опубликовано на правительственном портале.

Согласно новым правилам, дети в возрасте до 16 лет должны пересекать КПВВ с Крымом в сопровождении одного из родителей или опекунов. Также они должны иметь при себе паспорт гражданина Украины или загранпаспорта.

Что касается детей возрастом от 14-ти до 16 лет, чьи родители проживают в Крыму, то им разрешено пересекать административную границу самостоятельно – при условии что они обучаются на территории материковой Украины и зарегистрированы в Единой электронной базе по вопросам образования.

Также по новым правилам есть нюанс при случаях выезда на материковую Украину для оформления документов, удостоверяющих личность. Теперь возвращение на аннексированную территорию осуществляется по предъявленной справке территориального органа миграционной службы.

Напомним, что оккупанты в аннексированном Крыму пытаются продать имущество "Укрзализныци".

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