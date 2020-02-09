Обложили минами и ранили бойца: стало известно о свежей провокации боевиков на Донбассе

В течение текущих суток, 9 февраля, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня и ранили украинского бойца.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на Facebook-странице.

Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, 122 мм и минометов 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстреливал позиции украинских защитников вблизи Лебединского, а именно с 82-мм миномета враг выпустил 10 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Три вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

рядом с Новолуганским - со станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

недалеко от населенного пункта Троицкое - со станкового противотанкового гранатомета - 3 выстрела.

в районе населенного пункта Орехово - из ствольной артиллерии калибра 152 мм противник выпустил 10 снарядов и с калибра 122 мм - 21 снаряд.

К тому же, 9 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.

Как сообщалось, с начала суток воскресенья, 2 февраля, на Донбассе, где боевики устроили новые провокации, обстреляв позиции ВСУ вблизи Крымского и Луганского, трое украинских военнослужащих получили ранения.

Подробнее о провокации боевиков, в том числе в зоне разведения возле Петровского, где боевики устроили обстрел своих же позиций, читайте в материале "Апострофа": Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными.