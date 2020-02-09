В Харькове загорелась жилая многоэтажка, есть пострадавшие, первые фото и видео с места

В воскресенье, 9 февраля, в Харькове загорелась крыша многоэтажки, в результате чего пострадал один из жителей.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на 057.

Пожар вспыхнул в доме на улице Новоалександровской, 54а.

По предварительной информации, пожар начался на шестом этаже в двухуровневой квартире - начала гореть мансарда с крышей. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров.

Как отметил пресс-секретарь ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, жителей из дома не эвакуировали, но пострадал мужчина. Его госпитализировали в больницу предположительно с ожогами лица.

На месте пожара работают 4 отделения спасателей на автоцистернах и на одной автолестнице. Позже, пожар на крыше локализовали, на помощь спасателям приехали еще 3 автоцистерны и одна автолестница.

Ранее "Апостроф" сообщал, что поздним вечером в пятницу, 27 декабря, в Харькове произошел пожар в здании Харьковской облгосадминистрации на улице Сумской, 64, в результате чего загорелись его двери.

Также в поселке Жуковского, что является микрорайоном Харькова, ранее пылал частный дом по улице Михаила Гуревича, 27/4.