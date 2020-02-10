Мороз и солнце: опубликованы фантастические фото рассвета в Карпатах

Утро воскресенья, 9 февраля, в украинских Карпатах выдалось морозным и солнечным.
Об этом свидетельствуют снимки с одной из самых высоких вершин Черногорского хребта, которые опубликовал на своей странице в Facebook Василий Фицак.
"Утро на Поп-Иване сегодня замечательное. Свежий ветерок, температура -5° С", - отметил он в подписи к фото.
На красочных снимках видно, как солнце золотит заснеженные склоны карпатских вершин, а в безоблачном небе медленно исчезает огромная полная луна.
Ранее в Украинском гидрометцентре заявили, что высота снежного покрова в Карпатах местами превышает 1 метр.
Как сообщал "Апостроф", в Украину снова придет потепление и солнечная погода.