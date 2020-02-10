RU  UA  EN

понедельник, 10 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

10 февраля

06:30
Гороскоп на 10 февраля: Рыбам лучше побыть с семьей, а Дев ждут сюрпризы
06:30
На церемонии Оскар-2020 назвали Лучший фильм - кому досталась главная статуэтка
06:20
В Украину возвращается тепло, но: синоптики дали прогноз на начало недели
05:10
Мороз и солнце: опубликованы фантастические фото рассвета в Карпатах
05:05
Оскар-2020: все победители главной кинопремии года
03:10
Как купить стаж для пенсии и что для этого нужно знать: главные шаги и расчеты
01:15
Ученые обнаружили удивительное "послание" на наскальных рисунках, которым 12 тыс. лет, фото
01:06
В США вручают премии Оскар 2020: главное о церемонии в режиме онлайн
00:10
Плевал на всех: в Киеве водитель авто отметился "феерической" парковкой, фото

9 февраля

23:52
В Днепре загорелось общежитие: много пострадавших, фото с места ЧП
23:45
Как прошел 4 выпуск шоу Голос країни-10 и кому удалось развернуть все судейские кресла
22:49
Отправляют на ремонт: появились видео и подробности о судьбе возвращенных Россией кораблей
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Мороз и солнце: опубликованы фантастические фото рассвета в Карпатах

понедельник, 10 февраля 2020, 05:10
переглянути новину українською
Фото: Facebook

Утро воскресенья, 9 февраля, в украинских Карпатах выдалось морозным и солнечным.

Об этом свидетельствуют снимки с одной из самых высоких вершин Черногорского хребта, которые опубликовал на своей странице в Facebook Василий Фицак.

"Утро на Поп-Иване сегодня замечательное. Свежий ветерок, температура -5° С", - отметил он в подписи к фото.

На красочных снимках видно, как солнце золотит заснеженные склоны карпатских вершин, а в безоблачном небе медленно исчезает огромная полная луна.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Ранее в Украинском гидрометцентре заявили, что высота снежного покрова в Карпатах местами превышает 1 метр.

Как сообщал "Апостроф", в Украину снова придет потепление и солнечная погода.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Меня арестовали с криками "Слава Украине" - экс-пленник ДНР рассказал, как готовил переворот под носом у Захарченко

На выходных в Украине будет контрастная погода: восток заморозит больше всех

Плацдарм или "котел": пять лет назад началась битва под Дебальцево

Пик эпидемии впереди: как коронавирус помогает в борьбе с гриппом

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: