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Рискуют стать бездомными: появились тревожные данные о судьбе освобожденных из плена украинцев

понедельник, 10 февраля 2020, 17:50
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Многие украинцы, которых освободили в декабря 2019 года изо плена пророссийских боевиков, скоро могут оказаться на улице, поскольку не имеют собственных домов, а срок их реабилитации истекает.

Об этом сообщила на официальной Facebook-странице уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

Сейчас экс-пленники проходят медицинскую и психологическую реабилитацию в ГУ "Лесная Поляна". И ее срок истекает в ближайшее время. Перед десятками людей стоит угроза оказаться на улице. Многие из бывших пленных - жители Донецкой и Луганской областей, которые сейчас частично находятся под контролем российских военных и боевиков. И о возвращении в свои дома не может быть и речи.

Денисова отметила, что в начале января работники Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека собрали полную информацию о потребностях этих граждан, в том числе в жилье.

Как писал "Апостроф" ранее, Евгений Бражников, которого освободили во время обмена пленными между Украиной и боевиками ДНР в декабре 2019 года, лично пытал журналиста Станислава Асеева и других украинцев, которые были заложниками боевиков.

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