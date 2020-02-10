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В России собрались выкупить у Украины останки советского "киллера"

понедельник, 10 февраля 2020, 20:14
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Депутат Госдумы Российской Федерации, один из руководителей правящей партии "Единая Россия"Александр Хинштейн предложил собрать средства на перезахоронение останков советского разведчика, офицера НКВД Николая Кузнецова в России.

Об этом сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия".

Депутат российской Госдумы предложил фактически выкупить останки советского разведчика Кузнецова, который во время Второй мировой войны отличился убийствами и покушениями на руководителей администрации Рейхкомисариата. Кроме покушений на представителей немецкой оккупационной администрации, он осуществлял провокации против украинского освободительного движения, в результате которых нацистские оккупанты казнили заложников". Агент НКВД Николай Кузнецов погиб 8 марта 1944 в селе Боратин Бродовского района на Львовщине.

Александр Хинштейн предлагает собрать средства на перевозку останков разведчика, которые захоронены на Холме Славы во Львове, по месту его рождения - в город Кудымкар Пермского края либо на территорию другого региона РФ, тесно связанного с памятью об этом "выдающемся человеке".

Ранее исполком Львовского городского совета перенес рассмотрение вопроса о перезахоронении останков Кузнецова. Городской председатель Львова Андрей Садовый по этому поводу заявил, что пока украинские воины находятся в плену, городская власть не будет рассматривать этот вопрос.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на понедельник, 10 февраля, неизвестные осквернили памятник советскому военачальнику, генералу армии Николаю Ватутину, установленный в Печерском районе украинской столицы.

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