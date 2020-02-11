RU  UA  EN

вторник, 11 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

10 февраля

22:35
Сносит все на своем пути: опубликовано новое видео разрушительного урагана "Сабина"
21:16
Самый сильный за последние годы: в сети появились новые яркие видео и фото урагана в Европе
20:54
Новейший российский корабль опозорился на испытаниях: названа причина ЧП
19:40
Кореянка потеряла маленькую дочь, но уже вскоре смогла ее обнять - и все благодаря технологиям
19:09
Ученые обнаружили новый вирус странного происхождения: что известно
18:48
Как не прогадать с подарком для нее ко Дню святого Валентина - 3 надежных идеи
17:11
Все говорят о наряде Натали Портман на "Оскаре" - и неудивительно, ведь она превратила его в протест
15:31
Спасибо за молитвы: онкобольная телеведущая Алла Мазур ответила на фейк о себе в соцсетях
15:03
Так выглядит счастье: Маша Ефросинина показала нежные фото с мужем
13:53
Лидер группы Muse готовится во второй раз стать отцом: трогательное фото
12:47
Билли Айлиш трогательно выступила на Оскаре-2020 - номер посвящался ушедшим из жизни кинематографистам
11:17
Финалистка Нацотбора на Евровидение-2020 записала саундтрек к новому сезону шоу "Від пацанки до панянки"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Это был рай: программисты устроили встречу матери с дочерью, умершей от рака, видео

вторник, 11 февраля 2020, 02:05
переглянути новину українською

Жительница Южной Кореи Джан Джи Сун с помощью VR-технологии пообщалась с дочерью Найон, которая умерла три года назад в возрасте семи лет от лейкемии.

Об этом сообщает телеканал MBC.

Встреча матери и дочери, а также процесс создания модели девочки был показан в документальном фильме "Я встретила тебя".

Команда программистов создавала виртуальный образ девочки на протяжении восьми месяцев. Для моделирования движений Найон были записаны движения ребенка-актера; также разработчики воссоздали реальный голос умершей девочки.

Для общения с дочерью Джан Джи Сун надевала VR-гарнитуру и тактильные перчатки. В качестве места их встречи в виртуальной реальности был смоделирован городской парк, в котором любила гулять девочка.

"Наверное, это и есть настоящий рай. Я встретила Найон, которая улыбалась мне, пусть на короткое время, но это было очень счастливое время. Я думаю, это была моя мечта, которую я всегда хотела осуществить", - рассказала Джан Джи Сун.

Ранее "Апостроф" сообщал, что западные ученые смоделировали дальнейшее распространение коронавируса по разным государствам. Самой уязвимой страной в западной Европе является Германия,

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Морозов больше нет: лютый февраль подмочит Украину

Круиз со смертельным риском: что происходит на охваченном коронавирусом судне Diamond Princess

Меня арестовали с криками "Слава Украине" - экс-пленник ДНР рассказал, как готовил переворот под носом у Захарченко

На выходных в Украине будет контрастная погода: восток заморозит больше всех

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: