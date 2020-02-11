Это был рай: программисты устроили встречу матери с дочерью, умершей от рака, видео

Жительница Южной Кореи Джан Джи Сун с помощью VR-технологии пообщалась с дочерью Найон, которая умерла три года назад в возрасте семи лет от лейкемии.

Об этом сообщает телеканал MBC.

Встреча матери и дочери, а также процесс создания модели девочки был показан в документальном фильме "Я встретила тебя".

Команда программистов создавала виртуальный образ девочки на протяжении восьми месяцев. Для моделирования движений Найон были записаны движения ребенка-актера; также разработчики воссоздали реальный голос умершей девочки.

Для общения с дочерью Джан Джи Сун надевала VR-гарнитуру и тактильные перчатки. В качестве места их встречи в виртуальной реальности был смоделирован городской парк, в котором любила гулять девочка.

"Наверное, это и есть настоящий рай. Я встретила Найон, которая улыбалась мне, пусть на короткое время, но это было очень счастливое время. Я думаю, это была моя мечта, которую я всегда хотела осуществить", - рассказала Джан Джи Сун.

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