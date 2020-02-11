Samsung презентует ряд новых смартфонов и "умную" колонку: онлайн трансляция

Во вторник, 11 февраля, компания Samsung начала презентацию своих главных технологических новинок 2020 года.

"Апостроф" следит за событием в онлайн-трансляции.

Презентация под названием Samsung Unpacked, которая проходит в Сан-Франциско (США), началась в 21:00 по Киеву и транслируется пресс-службой фирмы в сети. Она продлиться около двух часов.

Компания должна представить смартфоны Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ и Samsung Galaxy S20 Ultra, наушники Galaxy Buds+, смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip и умную колонку Galaxy Home Mini.

21:34 Samsung представила раскладной смартфон с гибким экраном Galaxy Z Flip. В сложенном виде будет работать микродисплей для уведомлений и селфи. Гаджет будет доступен в трех цветах: пурпурном, черном и золотом. В продаже с 14 февраля.

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Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появились фотографии и видео со смартфоном Samsung Galaxy Z Flip 11, который известен своим сгибающимся экраном.

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