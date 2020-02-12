В Харькове мастера автодора настигла мгновенная карма: фото

В то время, когда Кабмин упрощает процедуру разрешительной документации для старта капитальных ремонтов дорог в Украине, в городе Харькове из-за ужасного состояния проезжей части улицы Амосова пострадал автомобиль местной автодорожной службы.

Фото курьезного происшествия опубликовано в Telegram-канале "Х**вый Харьков".

На снимке спецавтомобиль с надписью "Дорожный мастер" провалился передним колесом в гигантскую выбоину на разбитой дороге возле мусорной площадки.

"Моментальная карма дорожного мастера. На улице Амосова", - подписано опубликованное фото.

Как сообщал "Апостроф", в Харькове намерены построить общественный туалет за почти 17 миллионов гривен. По информации в системе электронных закупок ProZorro, туалет будет двухэтажным и его возведут на территории городского зоопарка.