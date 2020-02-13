Известная журналистка из "Слуги народа" сделала циничное заявление о коронавирусе: видео

Народный депутат от партии "Слуга народа" и журналист Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что смертельный коронавирус из Китая, который убил множество людей, - это маркетинговый ход. Но при этом, несмотря на свое заявление, она не забыла запастись респираторами.

Видео опубликовал канал "Наш".

По словам нардепа, мнения в Верховной Раде по поводу вируса СОVID-19 резко разделились.

"Депутаты нашей фракции разделились. Одни считают, что коронавирус – это действительно угроза, а другие, что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок", - рассказала Василевская-Смаглюк.

Она добавила, что на всякий случай уже запаслась респираторами, которых купила в количестве 10 штук.

"Я принадлежу ко второй категории и считаю, что это маркетинговый ход, но на всякий случай запаслась респираторами. Купила 10 штук по 150 гривен", - добавила нардеп.

Она отметила, что прочитала интервью с министром охраны здоровья Украины, где сказано, что все украинские больницы должны самостоятельно запастись необходимыми средствами защиты на случай появления коронавируса.

"Я думаю, что украинская власть, как всегда, надеется в ситуации с коронавирусом на "а вдруг пронесет" - отметила Василевская-Смаглюк.

Отметим, что Ольга Василевская-Смаглюк ранее работала специальным корреспондентом, журналистом-расследователем телеканала "1+1". Сейчас она член Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председатель подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Как сообщал "Апостроф", в министерстве здравоохранения Украины считают, что эпидемическая ситуация на грузовом судне из Китая, которое в четверг, 13 февраля, заходит в порт Одессы, благополучная. У заболевших моряков исключают заражение коронавирусом.