Как россияне относятся к Украине: появились интересные данные

Уровень хорошего отношения россиян к Украине пошел на спад, по результатам опроса почти половина граждан Российской Федерации относятся к нашему государству в основном плохо.

Опрос российского "Левада-центра" в РФ был проведен 23 - 29 января 2020 среди 1603 граждан в возрасте от 18 лет.

Как засвидетельствовали результаты опроса, 42% россиян относятся к Украине хорошо либо очень хорошо, 47% – плохо.

Отмечается, что уровень хорошего отношения россиян был достаточно высок в первые месяцы президентства Владимира Зеленского. В 2019 году почти 60% россиян хорошо относились к нашему государству.

Отношение украинцев к России несколько лучше. По данным исследования Киевского международного института социологии, 49% украинцев относится к России хорошо либо очень хорошо, 39% – плохо.

Результаты опросов также засвидетельствовали, как видят будущие отношения двух стран россияне и украинцы. Большинство россиян (56%) считают, что оба государства должны быть независимыми и дружественными – с открытыми границами, без виз и таможни.15% опрошенных высказались в поддержку объединения двух стран в одно государство, 26% россиян – за визы и закрытые границы между Украиной и РФ.

Среди опрошенных украинцев 5% считают, что Россия и Украина должны объединиться, 48% - за открытые границы, без виз и таможни, 40% - за визы и закрытые границы.

Как сообщал "Апостроф", после отставки помощника российского президента Владислава Суркова, который курировал боевиков на Донбассе, вопросами интеграции и украинской проблематикой будет заниматься замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.