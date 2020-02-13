RU  UA  EN

четверг, 13 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 февраля

20:42
Можно ли спать с мокрыми волосами? Что из ответов миф, а что правда Lime
19:26
Пес вернулся домой со щенком в зубах. Хозяева были готовы принять его, но вовремя передумали Lime
19:03
В отместку Путину? Лукашенко удивил странной затеей
18:15
Супруга Дэвида Аксельрода решила устроить ему сюрприз и остригла волосы (фото) Lime
18:01
Ким Кардашьян показала роскошную игровую комнату своих детей - в ней есть сцена и супермаркет Lime
17:51
Добрались до оборонного сектора: США расширили список санкций против России
17:05
Роуз МакГоуэн раскритиковала наряд Натали Портман на "Оскаре", назвав ее активизм отвратительным Lime
16:53
"Репрессивные меры": Новинский высказался о позиции комитета Рады по поставкам воды в Крым
16:50
Солистка "НеАнгелов" показала фото в купальнике: такая фигура - объект мечтаний многих девушек Lime
16:38
5 свежих фильмов ко Дню святого Валентина под пледиком Lime
16:10
Атаковали из вертолета: в ОБСЕ сделали важное заявление о нападении России на украинские корабли
15:58
Майли Сайрус отказалась от бюстгальтера и подарила папарацци свои лучшие фото Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Перевернулась и влетела в столб: под Николаевом маршрутка попала в ДТП, много пострадавших

четверг, 13 февраля 2020, 20:36
переглянути новину українською
Фото: ГУНП Николаевской области

Ранним утром в четверг, 13 февраля, в Первомайском районе (Николаевская область) слетел с проезжей части дороги и опрокинулся пассажирский микроавтобус Nisan, который двигался в направлении города Херсона. В результате аварии пострадал водитель и шестеро его пассажиров.

Об этом сообщили в Первомайском отделе ГУНП Николаевской области.

ДТП произошло около 05:20 утра на 50 км автодороги Н-24 Благовещенское-Николаев, возле железнодорожного переезда неподалеку села Лукашевка. По предварительным данным, 63-летний водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где перевернулся и столкнулся с металлическим отбойником. В результате он и шестеро его пассажиров в возрасте от 20 до 64 лет получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в местную больницу.

"Решается вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Устанавливаются все обстоятельства ДТП", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", возле села Мазуровое в Кривоозерском районе в результате столкновения рейсового автобуса международного сообщения и грузовика погиб один человек.

Еще одна крупная авария в Николаевской области случилась летом прошлого года, когда из-за столкновения пассажирского и грузового микроавтобусов один человек погиб, еще 15 пострадали.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Россия не перекроет Днепр, а запуск воды в Крым грозит непред­сказуемыми последствиями

Дебальцевский "карман" закрывается: как украинские танкисты встретились с бурятскими "тракто­ристами"

Тотальная перезагрузка на Донбассе: чем это закончится

История или миф: почему Путин цепляется за победу в Великой Отечественной войне

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: