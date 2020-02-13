Перевернулась и влетела в столб: под Николаевом маршрутка попала в ДТП, много пострадавших

Ранним утром в четверг, 13 февраля, в Первомайском районе (Николаевская область) слетел с проезжей части дороги и опрокинулся пассажирский микроавтобус Nisan, который двигался в направлении города Херсона. В результате аварии пострадал водитель и шестеро его пассажиров.

Об этом сообщили в Первомайском отделе ГУНП Николаевской области.

ДТП произошло около 05:20 утра на 50 км автодороги Н-24 Благовещенское-Николаев, возле железнодорожного переезда неподалеку села Лукашевка. По предварительным данным, 63-летний водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где перевернулся и столкнулся с металлическим отбойником. В результате он и шестеро его пассажиров в возрасте от 20 до 64 лет получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в местную больницу.

"Решается вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Устанавливаются все обстоятельства ДТП", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", возле села Мазуровое в Кривоозерском районе в результате столкновения рейсового автобуса международного сообщения и грузовика погиб один человек.

Еще одна крупная авария в Николаевской области случилась летом прошлого года, когда из-за столкновения пассажирского и грузового микроавтобусов один человек погиб, еще 15 пострадали.