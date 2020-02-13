RU  UA  EN

четверг, 13 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

13 февраля

19:33
В МВФ не назвали дату получения Украиной нового транша: в чем проблема
17:27
Доллар пошел вверх: актуальный курс валют накануне Дня влюбленных
14:18
Альфа-Банк Украина признали лучшим розничным и сберегательным банком страны
08:27
Нацбанк изменил курс доллара на 13 февраля: сколько стоит валюта
08:10
Кому повысят пенсии в марте, а кому нет: полный перечень категорий и разъяснение
04:22
Как в Украине получить дешевый кредит: журналисты провели эксперимент

12 февраля

16:25
Украинцев предупредили о "сюрпризе" в январских платежках за газ
11:16
Гривна снова укрепилась: актуальный курс валют от НБУ
02:05
Украинские пенсионеры начали идти в суды: есть ли шанс "выбить" большие выплаты

11 февраля

10:30
Кто получает самую большую и маленькую зарплату: названы цифры и запросы украинцев
09:58
Что происходит с гривной 11 февраля: курс валют от НБУ

10 февраля

12:35
Авторитетное издание назвало A-Club лучшим сервисом частного банкинга в Украине
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Всем молчать: в сети поднялась волна гнева из-за нового распоряжения в ВСУ

четверг, 13 февраля 2020, 19:06
переглянути новину українською

В сети появился фрагмент указа высшего военного командования, согласно которому украинским военнослужащим запрещается обсуждать действия политического руководства страны, в частности, работу президента Владимира Зеленского.

Об этом рассказал ветеран АТО, блогер Алексей Петров у себя в Facebook.

"Прекрасно понимая, что в армейской среде рейтинг великого полководца современности летит в район урны, судя по всему кто-то решил вопрос кардинально. По-советски. Всем молчать! Раз, два! Вот такое интересное творение совкового замполитовского агитпрома, вынесло прибоем телеграмм-каналов. Что мешает бойцу завести анонимный аккаунт и там продолжать "восхищаться" луноликим Владимиром Оманским?", - заметил блогер.

В комментариях под публикацией пользователи высказали резкую критику относительно инициативы Генштаба, назвав ее морально устаревшей и диктаторской.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ВСУ объявили строгий выговор майору из отдела информационного противодействия штаба Командования Сухопутных войск из-за его сообщения в сети с критикой президента и верховного главнокомандующего ВСУ Владимира Зеленского.

Позже в сети появился текст документа, из-за которого майор ВСУ получил строгий выговор за критику президента Зеленского.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Россия не перекроет Днепр, а запуск воды в Крым грозит непред­сказуемыми последствиями

Дебальцевский "карман" закрывается: как украинские танкисты встретились с бурятскими "тракто­ристами"

Тотальная перезагрузка на Донбассе: чем это закончится

История или миф: почему Путин цепляется за победу в Великой Отечественной войне

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: