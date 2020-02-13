Всем молчать: в сети поднялась волна гнева из-за нового распоряжения в ВСУ

В сети появился фрагмент указа высшего военного командования, согласно которому украинским военнослужащим запрещается обсуждать действия политического руководства страны, в частности, работу президента Владимира Зеленского.

Об этом рассказал ветеран АТО, блогер Алексей Петров у себя в Facebook.

"Прекрасно понимая, что в армейской среде рейтинг великого полководца современности летит в район урны, судя по всему кто-то решил вопрос кардинально. По-советски. Всем молчать! Раз, два! Вот такое интересное творение совкового замполитовского агитпрома, вынесло прибоем телеграмм-каналов. Что мешает бойцу завести анонимный аккаунт и там продолжать "восхищаться" луноликим Владимиром Оманским?", - заметил блогер.

В комментариях под публикацией пользователи высказали резкую критику относительно инициативы Генштаба, назвав ее морально устаревшей и диктаторской.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ВСУ объявили строгий выговор майору из отдела информационного противодействия штаба Командования Сухопутных войск из-за его сообщения в сети с критикой президента и верховного главнокомандующего ВСУ Владимира Зеленского.

Позже в сети появился текст документа, из-за которого майор ВСУ получил строгий выговор за критику президента Зеленского.