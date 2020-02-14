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Это фантастика! Невероятную красоту заснеженных Карпат показали на фото

пятница, 14 февраля 2020, 09:46
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В пятницу, 14 февраля, украинские Карпаты радуют жителей и туристов своим зимним пейзажем.

Об этом сообщают на Facebook-странице "Черногорский горный поисково-спасательный пост".

По состоянию на 09:00 на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер южный 18-21 м/с. Температура воздуха -10 градусов за Цельсием.

В интернете опубликовали фотографию заснеженной горы. Такая картина радует глаз и завораживает.

Напомним, на остальной территории Украины снег пока не балует жителей в феврале, как и в предыдущие месяцы зимы. Синоптики отмечают, что эта аномально теплая зима является закономерным явлением.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали яркое видео из заснеженных украинских Карпат, куда наконец-то пришла настоящая зима, которую так давно ждали туристы и ценители горных пейзажей.

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