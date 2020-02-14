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В Запорожье "скорая" с пациентом в салоне попала в серьезную аварию: видео с места

пятница, 14 февраля 2020, 22:14
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В пятницу, 14 февраля, в центре Запорожья автомобиль "скорой помощи" с пациенткой внутри столкнулся с легковушкой.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Forpost.

Сейчас об инциденте известно немного. Известно, что карета "скорой помощи" столкнулась с автомобилем.

По предварительной информации водитель последнего авто не предоставил преимущество спецмашине.

Вроде, в "скорой" находилась пациентка, которую должны были доставить в больницу. Во время аварии никто не пострадал.

Устанавливаются подробности.

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Эксклюзив. Видео момента ДТП с реанимобилей. # запорожье # запорожье

Публикация от Запорожье (@its_zp)

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Запорожье столкнулись машина скорой помощи и ВАЗ-2106, в результате чего пострадали 4 человека.

Напомним, что ранее на перекрестке проспекта Юбилейного и улице Гвардейцев Широнинцев в Харькове произошла авария с участием авто скорой помощи и легкового автомобиля.

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