В Запорожье "скорая" с пациентом в салоне попала в серьезную аварию: видео с места

В пятницу, 14 февраля, в центре Запорожья автомобиль "скорой помощи" с пациенткой внутри столкнулся с легковушкой.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Forpost.

Сейчас об инциденте известно немного. Известно, что карета "скорой помощи" столкнулась с автомобилем.

По предварительной информации водитель последнего авто не предоставил преимущество спецмашине.

Вроде, в "скорой" находилась пациентка, которую должны были доставить в больницу. Во время аварии никто не пострадал.

Устанавливаются подробности.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Запорожье столкнулись машина скорой помощи и ВАЗ-2106, в результате чего пострадали 4 человека.

Напомним, что ранее на перекрестке проспекта Юбилейного и улице Гвардейцев Широнинцев в Харькове произошла авария с участием авто скорой помощи и легкового автомобиля.