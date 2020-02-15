Под Львовом пассажир поезда устроил пьяный дебош: досталось даже полицейскому

В Львовской области полицейские сняли с электрички "Львов - Стрый" 41-летнего хулигана, который конфликтовал с другими пассажирами. Во время освидетельствования на алкоголь правонарушитель сломал нос полицейскому.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Как сказано в сообщении, инцидент случился в пятницу, 14 февраля, около 18.00.

Сотрудники группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Николаевского отделения полиции прибыли на железнодорожную станцию "Розвадив", чтобы прекратить хулиганские действия агрессивного пассажира.

Предварительно было установлено, что мужчина во время конфликта с другими пассажирами нанес телесное повреждение 32-летнему жителю Стрыйского района. Правонарушителя сняли с поезда и доставили в больницу для медицинского проверки на состояние опьянения.

"Находясь в приемном отделении, мужчина и в дальнейшем вел себя неадекватно, на замечания правоохранителей не реагировал и нанес капитану полиции телесные повреждения, ударив его кулаком в лицо", - сказано в сообщении пресс-службы.

Полицейского госпитализировали с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, перелом спинки носа, сотрясение головного мозга.

По этим фактам следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.Согласно санкции статей правонарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 12 февраля 13 поездов задержались в пути из-за "заминирования" состава № 42 Трускавец-Днепр.