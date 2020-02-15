RU  UA  EN

суббота, 15 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

15 февраля

05:10
Сретение Господне: что категорически нельзя делать 15 февраля
04:15
Живой "протеин": жуткую находку в воде в России показали на видео
01:15
Глобальное потепление будет выгодно Украине: климатолог указала на важный нюанс

14 февраля

23:50
В Киеве поймали "дуэт" наглых воров-"альпинистов", видео
23:31
Все включено: в сети повеселили историей о жизни "бойца" ВСУ на Донбассе и показали фото
22:44
Был трезв: новые детали смертельной аварии с пешеходами в Харькове
22:14
В Запорожье "скорая" с пациентом в салоне попала в серьезную аварию: видео с места
22:11
Разместят в санатории под Киевом: новые подробности об эвакуации украинцев из Китая, видео
21:36
В Харькове арестовали копа, который ранил мужчину во время погони
20:36
В СМИ рассказали о саботаже судебного разбирательства экс-нардепами
19:53
Дадут еще и бонусы: принято интересное решение по чиновнику из Одессы, требовавшему уменьшения зарплаты
19:52
7 членов королевской семьи Великобритании, на счету которых далеко не миллионы Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сретение Господне: что категорически нельзя делать 15 февраля

суббота, 15 февраля 2020, 05:10
переглянути новину українською
Фото: Корреспондент.net

В субботу, 15 февраля, христиане отмечают Сретение Господне, встречу Симеона с маленьким Иисусом Христом.

Во время церковного богослужения необходимо освящать свечи. После этого их раздают прихожанам.

По одному из поверий, освященные в этот день свечи уберегут дом от бурь, людей – от болезней и сглазов, а посевы – от града и сильных ветров.

Такие свечи хранились дома и зажигались только при непогоде, природных катаклизмах, во время сложных родов или же при смерти человека.

Народные приметы

  1. Сильный ветер на Сретение Господне — плохой знак для урожая.
  2. Ясная и тихая погода сулит хороший год для пасечников.
  3. Если ночь перед праздником выдалась ясной, значит будет в этом году большой урожай фруктов.
  4. Те, кто отправляются в дальнюю дорогу на праздник, могут не скоро вернуться домой.
  5. Если на Сретение Господне будет сильный снегопад, то вместе с весной придут и дожди.

Что нельзя делать на Сретение Господне

  1. В этот праздник нельзя скучать, поскольку издревле верили в то, что во время него нужно веселиться.
  2. Нельзя в этот день заниматься тяжелой работой, кроме той, что делается на благо других людей.
  3. Не стоит на Сретение Господне класть деньги на кухонный стол, иначе удача может уйти из вашего дома.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в феврале украинцы будут работать всего 20 дней, в последний месяц зимы ожидается много праздников.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Готовимся к резкому потеплению: синоптики удивили прогнозом на ближайшие дни

Субсидии и льготы по-новому: как ускорить социальные выплаты украинцам, живущим в селах

Украине, как и всему миру, надо быть очень осторожными с Китаем - житель Гонконга об угрозе коронавируса

Россия не перекроет Днепр, а запуск воды в Крым грозит непред­сказуемыми последствиями

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: