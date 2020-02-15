Сретение Господне: что категорически нельзя делать 15 февраля

В субботу, 15 февраля, христиане отмечают Сретение Господне, встречу Симеона с маленьким Иисусом Христом.

Во время церковного богослужения необходимо освящать свечи. После этого их раздают прихожанам.

По одному из поверий, освященные в этот день свечи уберегут дом от бурь, людей – от болезней и сглазов, а посевы – от града и сильных ветров.

Такие свечи хранились дома и зажигались только при непогоде, природных катаклизмах, во время сложных родов или же при смерти человека.

Народные приметы

Сильный ветер на Сретение Господне — плохой знак для урожая. Ясная и тихая погода сулит хороший год для пасечников. Если ночь перед праздником выдалась ясной, значит будет в этом году большой урожай фруктов. Те, кто отправляются в дальнюю дорогу на праздник, могут не скоро вернуться домой. Если на Сретение Господне будет сильный снегопад, то вместе с весной придут и дожди.

Что нельзя делать на Сретение Господне

В этот праздник нельзя скучать, поскольку издревле верили в то, что во время него нужно веселиться. Нельзя в этот день заниматься тяжелой работой, кроме той, что делается на благо других людей. Не стоит на Сретение Господне класть деньги на кухонный стол, иначе удача может уйти из вашего дома.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в феврале украинцы будут работать всего 20 дней, в последний месяц зимы ожидается много праздников.