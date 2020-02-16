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Бойцы ВСУ на Донбассе потренировались в стрельбе из мощного оружия: опубликованы впечатляющие фото

воскресенье, 16 февраля 2020, 20:58
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Бойцы ВСУ, которые выполняют боевые задачи в районе операции Объединенных сил, провели обучение по стрельбе из опасного оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

На Луганщине бойцы ВСУ совершенствовали навыки стрельбы из реактивного огнемета РПО-А "Шмель".

Курс по специализации "огнеметчик", к которому привлекались военнослужащие морской пехоты, мотопехотных и механизированных подразделений ВС Украины, длился несколько недель. Завершением подготовки стало практическое выполнение боевых стрельб.

"За фугасной действием 93-миллиметровые боеприпасы к этому огнемет можно сравнить с артиллерийскими снарядами 122-152 мм. При этом солдат может подняться из окопа, выстрелить по цели и скрыться. Вычислить его после этого невозможно. То есть это оружие можно назвать" карманной пушкой " пехотинца. Она способна поражать не только технику противника, но и хорошо укрепленные точки с вражеской живой силой", - рассказал военнослужащий ВС Украины Алексей.

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