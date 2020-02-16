Бойцы ВСУ на Донбассе потренировались в стрельбе из мощного оружия: опубликованы впечатляющие фото

Бойцы ВСУ, которые выполняют боевые задачи в районе операции Объединенных сил, провели обучение по стрельбе из опасного оружия.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
На Луганщине бойцы ВСУ совершенствовали навыки стрельбы из реактивного огнемета РПО-А "Шмель".
Курс по специализации "огнеметчик", к которому привлекались военнослужащие морской пехоты, мотопехотных и механизированных подразделений ВС Украины, длился несколько недель. Завершением подготовки стало практическое выполнение боевых стрельб.
"За фугасной действием 93-миллиметровые боеприпасы к этому огнемет можно сравнить с артиллерийскими снарядами 122-152 мм. При этом солдат может подняться из окопа, выстрелить по цели и скрыться. Вычислить его после этого невозможно. То есть это оружие можно назвать" карманной пушкой " пехотинца. Она способна поражать не только технику противника, но и хорошо укрепленные точки с вражеской живой силой", - рассказал военнослужащий ВС Украины Алексей.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в Белой Церкви и прилегающих районах Киевской области на протяжении 17-21 февраля состоятся масштабные антитеррористические учения. У Службы безопасности Украины просят местных жителей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к ограничениям.