Фантастически красиво! Сеть впечатлило яркое фото засыпанных снегом Карпат

В сети появилась новая фотография заснеженных Карпатских гор, сделанная с вершины горы Поп Иван Черногорский, на которой располагается поисково-спасательный пост.
Соответствующий снимок размещен на Facebook-странице поста спасателей.
На фото можно увидеть покрытые снегом вершины гор, а также потрясающее голубое небо над ними. Снимок был сделан утром 16 февраля.
"По состоянию на 09:05 16.02.2020 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -6 градусов Цельсия, ветер западный 5 метров в секунду, ясно", – говорится в подписи к фото.
"Красотища!", "Надолго такая благодать", "Прекрасное фото", – пишут в комментариях пользователи.
Как ранее сообщал "Апостроф", в сети опубликовали свежее фото украинских Карпат, которые оказались под серьезным слоем снежного покрова.