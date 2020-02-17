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Фантастически красиво! Сеть впечатлило яркое фото засыпанных снегом Карпат

понедельник, 17 февраля 2020, 05:15
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В сети появилась новая фотография заснеженных Карпатских гор, сделанная с вершины горы Поп Иван Черногорский, на которой располагается поисково-спасательный пост.

Соответствующий снимок размещен на Facebook-странице поста спасателей.

На фото можно увидеть покрытые снегом вершины гор, а также потрясающее голубое небо над ними. Снимок был сделан утром 16 февраля.

"По состоянию на 09:05 16.02.2020 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -6 градусов Цельсия, ветер западный 5 метров в секунду, ясно", – говорится в подписи к фото.

"Красотища!", "Надолго такая благодать", "Прекрасное фото", – пишут в комментариях пользователи.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети опубликовали свежее фото украинских Карпат, которые оказались под серьезным слоем снежного покрова.

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