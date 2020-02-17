Хотят оборвать связь между Европой и США: российских разведчиков поймали на подлости в море

Правоохранительные органы Ирландии подозревают, что российские спецслужбы ведут активную работу в стране и у ее берегов.

Об этом сообщает The Sunday Times.

По информации издания, перед российскими агентами была поставлена цель определить точное местоположение оптико-волоконных кабелей, лежащих на дне океана и соединяющих Европу с Америкой.

Именно Ирландия является точкой, откуда исходят кабели связи, обеспечивающей интернет-трафик между континентами. Российские агенты могут проверять их на наличие слабых мест для возможных будущих диверсий. Ранее российские подлодки и военные суда, находившиеся в Атлантическом океане, уже подозревались в осуществлении этой деятельности.

Ирландские спецслужбы также полагают, что российские спецслужбы, пользуясь слабостью местной контрразведки, могут использовать Ирландию в качестве своей базы. Разведывательную деятельность в стране, по данным The Sunday Times, может вести Главное разведывательное управление (ГРУ), сотрудники которого подозреваются в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Как сообщал "Апостроф", боевики так называемой ЛНР, дабы в очередной раз запугать местное население, придумали новую "страшилку" о шпионе из Латвии, который якобы был завербован еще в 2004 году.