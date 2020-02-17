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Имеете право не работать: в сеть попал скандальный документ о новых зарплатах для медиков

понедельник, 17 февраля 2020, 19:59
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В одной из городских больниц Кривого Рога медиков предупредили об уменьшении зарплаты.

Об этом сообщает бывший советник министра здравоохранения Украины Евгений Найштетик на своей Facebook-странице.

В сети он опубликовал документ, где говорится, что с 1 апреля больница переходит на новый метод финансирования и вместо городского бюджета, средства будет выделять Национальная служба здравоохранения Украины.

В документе речь идет об уменьшении заработной платы медиков первой Криворожской городской больницы - вплоть до минимальной. В связи с таким распоряжением им заявили, что либо они соглашаются на новые условия труда, либо имеют право на увольнение.

Как сообщал "Апостроф", тарифные ставки украинских врачей в государственных больницах в январе 2020 года немного выросли, однако продолжают оставаться крайне низкими.

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