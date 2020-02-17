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Руководитель Черноморской таможни считает манипуляцией попытки обвинить его в коррупции

понедельник, 17 февраля 2020, 09:49
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Исполняющий обязанности руководителя Черноморской таможни, которая объединяет Херсонское и Николаевское отделения, Александр Щуцкий опроверг обвинения в коррупции, назвав эти попытки манипуляцией, и рассказал о бизнесе до работы на таможне.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Удивляют попытки связать мое прошлое и прошлое моей семьи с коррупцией на таможне за все годы и желание приписать мне все смертные грехи, какие только там есть или были", - написал Щуцкий, рассказав, что этому посту предшествовало интервью для BIHUS.info.

Так, по его словам, на таможенную службу он пришел в конце 2016 года, а до этого времени занимался бизнесом.

"В 2010 году из-за разногласий с партнерами я решил выйти из бизнеса. Это было трудное решение, но я о нем не жалею. Работа в бизнесе позволила мне чувствовать себя финансово независимым, а одним из результатов стало приобретение Bentley в 2008 году. Но, повторюсь, покупка машины была сделана ЗАДОЛГО до работы на таможне и даже до моего выхода из бизнеса. Поэтому акцентировать на этом внимание и говорить, что я "сколотил" на каких-то там схемах на таможне состояние, в результате чего скупил себе автопарк элитных авто" - манипуляция в чистом виде", - подчеркивает и.о. руководителя Черноморской таможни.

Одним из фрагментов биографии, который интересовал журналистов, было отсутствие доходов до работы на таможне. Щуцкий эту ситуацию объясняет неплохими предыдущими заработками в бизнесе и отсутствием постоянного места работы до 2015 года. Но отсутствие работы, по его словам, не означает "уклонение от уплаты налогов".

"После выхода из бизнеса несколько лет я не работал, чего тоже не скрываю, хотя это последнее, о чем хотелось бы говорить публично. Поэтому в декларации 2016 года, перед конкурсом на госслужбу, кроме небольших консультаций, декларировать было нечего", - добавляет Щуцкий.

Вопросы к Щуцкому касались и работы помощником депутата седьмого созыва Михаила Апостола. Журналисты связали эти консультации с работой на таможне, впрочем, Щуцкий это отрицает.

"Мое консультирование Апостола никоим образом не могло быть связано с работой на таможне от слова совсем, так как я до того момента не то, что не работал там, даже подумать об этом не мог. Так как Апостол был еще советником министра МВД Арсена Авакова, по теории заговора я якобы консультировал и его на этот предмет. Но эти выдумки не то, что комментировать, о них говорить даже смешно. Никакой связи между Апостолом и таможней, и, тем более, Аваковым и таможней - не было. В этой истории нет ни малейшего факта, кроме перечисления фамилий", - заявил Щуцкий, посоветовав "не искать сенсацию там, где ее нет".

Не обошел чиновник и тему автопарка семьи. По данным журналистов, недавно его жена приобрела новый автомобиль, тогда как официальные доходы чиновника, вряд ли могли позволить это сделать.

"Моя жена уже 17 лет занимается семейным бизнесом с отцом и братом по производству блоков питания. Их оборудованием пользуются множество крупных украинских компаний. Я никогда не имел отношения к этому бизнесу и до сих пор восхищаюсь женой, которая разобралась в тонкой инженерной работе и столько лет успешно развивает бизнес со своим отцом. Автомобиль она приобрела сама, благодаря своему бизнесу и взяв на сумму, которой не хватало, кредит в банке. Этому есть все доказательства, выписки и т.д., было бы желание проверить. Поэтому подавать эту историю в связке с моим именем - попытка поставить меня рядом с "шаблонными" коррупционерами", - написал Щуцкий.

В свою очередь, руководитель Черноморской таможни выразил разочарование, что в этой ситуации, мало кого интересует реальная ситуация на таможне и успехи, которыми уже могут похвастаться в Херсоне и Николаеве.

"Например, контрабанду черногорского токсичного песка, поставки которого наша таможня остановила? Европа борется с грязью, а контрабандисты ввозят ее сюда, превращая Украину в свалку европейских отходов. Стоимость операции, которую мы предотвратили, - около 50 млн евро. Если бы мы все "по уши в коррупции", о которой так много сейчас пишут, останавливали бы мы такие большие поставки? Или недавняя ситуация с совместными действиями Службы безопасности Украины и Черноморской таможни по пресечению вымогательства со стороны сотрудника таможни. Почему некоторые попытались подать это с подать, мол, если на Черноморской таможне, значит под моим патронажем. Но ничего, что я на службе только с ноября, а данный факт имел место быть, как минимум, год? И, что обнаружить их СБУ удалось в сотрудничестве с таможней, в том числе, при моем содействии?" - резюмировал Щуцкий, добавив, что подобные манипуляции он рассматривает, как желание создать "красивую картинку" для сенсации, а не отталкиваться от конкретных фактов.

Напомним, Черноморская таможня была зарегистрирована Министерством юстиции Украины 16 ноября 2019 года. В этот же день Александр Щуцкий был назначен исполняющим обязанности руководителя таможни.

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