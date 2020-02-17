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Сенцов рассказал, когда Путин понял, что потеряет Крым

понедельник, 17 февраля 2020, 13:41
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Украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживали в России, рассказал о том моменте, когда российский президент Владимир Путин понял, что потеряет Крым.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Украинскую правду".

"26 февраля я был в штабе Автомайдана, было много работы после революции. И раненые, и погибшие, и медицинская помощь, и какие-то дрова, и какие-то вещи. Горячая линия, и звонит телефон, и девочки передают мне телефон, мол, звонок, ответь. Звонит крымский татарин, представился, я не помню уже его имя, говорит: "Ой, мы на митинге там, с "Русским единством" толкаемся. Кипиш. Что делать?" – "Как что делать? Берите покрышки". – "А потом?" – "Потом поджигайте". И все. Для него был шок такой: "Как? А? Да?", - рассказал Сенцов.

По его словам, крымчане не были готовы, и в нужный момент они этого не сделали и в этом была их ошибка.

"Мы уже были на Революции, уже столько насмотрелись за эти 3 месяца, последние 3 дня, что мы уже ничего не боялись. Когда по тебе стреляли, гибли люди, ты уже ничего не боишься. А крымчане не готовы были к таким действиям – потолкались и разошлись. И потом уже Путин понял, что все – иначе он потеряет Крым, и сразу отдал команду на захват", - сказал он.

Он рассказал, что когда 27 февраля 2014 года утром подняли флаги, был в штабе и видел по телевизору поднятие российского флага в Крыму.

"Подняли флаги, спецназ, понятно было, что это россияне. На самом деле, никто не выходил на улицу, не приветствовал, весь город сразу вымер, улицы – практически пустые, потому что когда появляются автоматчики, люди сразу прячутся по домам. Ну, я понял, что все – это захват, я сказал: "Ребята, у нас захватывают Крым". Никто это не воспринял серьезно, потому что у нас был только один крымчанин – я", - рассказал Сенцов.

Он считает, что это не воспринимали серьезно, потому что не крымчане, и не понимали, что регион специфический очень, какое там влияние России.

"Я поэтому всем и говорю: то, что произошло 27 февраля – это уже следствие, подготовленное в течение 20 с лишним лет, которое Россия готовила, а Украина – нет", - считает Сенцов.

Больше о Крыме читайте в материале "Апострофа": Крым в оккупации: российским "благо­получием" там и не пахнет.

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