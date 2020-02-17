Сколько простым украинцам нужно откладывать, чтобы отдохнуть как Богдан на Сейшелах: интересные цифры

Для отдыха на Сейшельских островах, куда после отставки отправился бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан, среднестатистическому украинцу нужно полгода откладывать всю свою зарплату.

Такие подсчеты произвел журналист Андрей Павловский в своем Telegram-канале.

По информации турагентств, средняя стоимость семидневной путевки на Сейшелы, где отдыхает Андрей Богдан, в конце февраля - начале марта составляет около 80-90 тысяч гривен, если остановиться в трехзвездочном отеле без питания. За номер в пятизвездочном отеле с завтраком придется заплатить около 110 тысяч гривен.

"В декабре средняя зарплата украинцев составила около 12 тысяч гривен. Это означает, что для поездки на Сейшелы придется более полугода откладывать зарплату в полном объеме, не считая дополнительных расходов (полноценное питание, развлечения)", - заметил журналист.

Подробнее о том, чем запомнился украинцам один из ближайших соратников Зеленского читайте в материале "Апострофа": Любовь прошла, ушла эпоха: каким украинцы запомнят Богдана - лучшие цитаты и фотожабы