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Сколько простым украинцам нужно откладывать, чтобы отдохнуть как Богдан на Сейшелах: интересные цифры

понедельник, 17 февраля 2020, 15:09
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Для отдыха на Сейшельских островах, куда после отставки отправился бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан, среднестатистическому украинцу нужно полгода откладывать всю свою зарплату.

Такие подсчеты произвел журналист Андрей Павловский в своем Telegram-канале.

По информации турагентств, средняя стоимость семидневной путевки на Сейшелы, где отдыхает Андрей Богдан, в конце февраля - начале марта составляет около 80-90 тысяч гривен, если остановиться в трехзвездочном отеле без питания. За номер в пятизвездочном отеле с завтраком придется заплатить около 110 тысяч гривен.

"В декабре средняя зарплата украинцев составила около 12 тысяч гривен. Это означает, что для поездки на Сейшелы придется более полугода откладывать зарплату в полном объеме, не считая дополнительных расходов (полноценное питание, развлечения)", - заметил журналист.

Подробнее о том, чем запомнился украинцам один из ближайших соратников Зеленского читайте в материале "Апострофа": Любовь прошла, ушла эпоха: каким украинцы запомнят Богдана - лучшие цитаты и фотожабы

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