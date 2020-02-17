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Украинцы, которые вели дело сбитого MH17, потеряли работу: что произошло

понедельник, 17 февраля 2020, 18:54
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В рамках реформы Генеральной прокуратуры Украины были уволены шесть прокуроров, участвовавших в расследовании катастрофы пассажирского Boeing-777 рейса MH-17 на Донбассе. Среди них - два прокурора, которые от имени Украины входили в совместную следственную группу (JIT) с Нидерландами, Австралией, Бельгией и Малайзией.

Об этом сообщает нидерландское издание NRC.

В частности, работу в международной группе потеряла Олеся Скрипник, которая была в JIT с 2016 года. Ее коллега Олег Пересада продолжает участвовать в расследовании, но при этом он уже не может называть себя прокурором.

Отстраненные сотрудники прокуратуры выразили опасения, что это может замедлить завершение расследования, поскольку преемникам понадобится, как минимум, год, чтобы ознакомиться с материалами, собранными за пять лет.

В издании уточняют, что украинская сторона завершила свою часть расследования еще летом 2019 года, поэтому отстранение прокуроров не должно нанести существенного вреда.

В Офисе генпрокурора заверили, что украинскую сторону в совместной следственной группе представляют четыре представителя Украины. В ведомстве также уточнили, что расследование на национальном уровне осуществляется 9 сотрудниками Департамента надзора в уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

"Они имеют опыт в осуществлении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений", — заявили в Офисе генпрокурора.

Как сообщал "Апостроф", в Нидерландах национальная прокуратура приняла решение предъявить обвинения фигурантам дела о катастрофе пассажирского самолета Boeing рейса MH-17 над территорией оккупированной части Донбасса.

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