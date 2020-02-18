Готовят "приманку" и отправляют на фронт: пропагандисты ДНР опозорились диким фейком о ВСУ

Пропагандисты боевиков так называемой ДНР распространяют информацию о том, что молодых парней в Украине якобы обманом заманивают в ряды Вооруженных сил.

Об этом сообщается в материале "Апострофа".

По словам боевиков, в ВСУ украинцы служить не хотят, поэтому для набора рекрутов якобы приходится придумывать различные схемы.

"Схема, по версии боевиков, выглядит так: в центрах занятости на свободной части Донбасса парням призывного возраста предлагают поступить на престижную работу в Госпогранслужбу. И когда дело с трудоустройством практически решено, рекруту вдруг сообщают, что в погранслужбе, как оказывается, мест нет, но есть полно мест на контракте в ВСУ. Поэтому нужно сначала пару лет послужить в ВСУ, а потом обязательно переведут в пограничники", – говорится в материале.

Из прочих "страшилок", боевики сообщают о тотальной коррупции в рядах ВСУ и торговле военной помощью от США. Причем торговля, по версии пропагандистов, происходит прямо на платформах бесплатных объявлений в сети.

"В ходе спецопераций СБУ задержаны офицер штаба 58-й отдельной мотопехотной бригады, который пытался сбыть тепловизионный прибор Archer, поступивший в рамках помощи из США и сержант 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, который хотел продать беспилотный летательный аппарат типа "Фантом", - пишут сепаратистские СМИ.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Землекопы, поджигатели и насильники в украинской армии: как боевики запугивают жителей Донбасса.