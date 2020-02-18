Не видно ничего на пути: появилось яркое фото метели в Карпатах

Во вторник, 18 февраля, в Карпатах, в районе горы Поп Иван Черногорский наблюдался мелкий снег с ветром, вследствие этого видимость в окрестностях была сильно затруднена.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Спасатели уточнили, что температура воздуха здесь наблюдалась в районе 0 градусов по Цельсию.

"По состоянию на 10:55 18.02.2020 в г. Поп Иван Черногорский температура воздуха 0 С, ветер юго-западный 5 м / с, облачно, мелкий снег", - отметили в публикации спасатели.

Также было опубликовано фото с поста, на снимке заметно, что из-за снега видимость в районе максимум на 100 метров.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети публиковали впечатляющее фото заснеженных украинских Карпат, с сугробами и снежными заносами.