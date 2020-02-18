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Оккупанты уносят с поля раненых и убитых: всплыли новые детали ожесточенного боя на Донбассе

вторник, 18 февраля 2020, 12:51
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Российские наемники, которые воюют на Донбассе за ДНР-ЛНР, при попытке коварно прорвать позиции украинских военных, получив при этом достойный отпор, попросили режим "тишины" для того, чтобы забрать с поля боя своих раненых и убитых.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Украинская армия, выполняя требования международного права по ведению боевых действий, удовлетворила эту гуманитарную просьбу противника, надеясь на его достоинство.

Однако, проиграв на поле боя, враг решил скрыть свое поражение и выдал наспех подготовленное заявление, обвиняя украинскую сторону в попытке нападения. Все содержание вражеского заявления свидетельствует о растерянности и потери контроля над ситуацией.

"Ночной бой в районе разведения войск закончился. Били из тяжелых орудий. Была попытка прорыва линии разграничения. Один украинский воин погиб, четверо ранены. Пытаемся выяснить, были утрачены украински позиции. Большинство источников подтверждает захват врагом менее одной украинской позиции", - написал Андрей Цаплиенко.

"По состоянию на 10.15 в районе Золотого установлено прекращении огня. Российская штурмовая группа под прикрытием массированного артиллерийского огня захватила одну из передовых украинских позиций в серой зоне. Масштаб обстрелов - беспрецедентный в последние годы", - прокомментировал журналист Юрий Бутусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в штабе ООС сделали срочное заявление в связи с атакой боевиков на Донбассе во вторник, 18 февраля.

Также появилось видео жестокого боя, связанного с внезапным наступлением боевиков на Донбассе.

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