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Украина - окраина России: сети разгневало видео спора с бойцом ВСУ в маршрутке Мариуполя

вторник, 18 февраля 2020, 16:21
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В понедельник, 17 февраля, в маршрутке Мариуполя мужчина устроил скандал с военным ВСУ о родине и ее защите.

Об этом сообщает пользователь сети Юрий Шубинский на Facebook-странице.

Инцидент произошел в общественном транспорте №12а. Там мужчина начал приставать к воину и спрашивать, на чьей он стороне. Сначала он заявил, что военные за одно с США. Далее мужчина начал утверждать, что Украине - это окраина России.

"Мариупольское пустоголовое существо учит украинского солдата, как надо "родину любить"", - описали инцидент в сети.

Также ситуацию прокомментировали пользователи.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Белой Церкви произошла скандальная история с участием украинского военнослужащего, которому отказали в льготном проезде в маршрутке.

А в Ровно бойцы Вооруженных сил Украины устроили проверку для водителей маршруток. Они проверяли, остановятся ли водители по требованию военных.

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